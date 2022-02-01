Что ожидается на валютном рынке во вторник

В последний день января безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ ускорил падение. Национальный банк провел три интервенции по покупке долларов и пополнил свои золотовалютные запасы на 200 млн долларов, но несмотря на это безналичный доллар подешевел до 28,38 гривен на покупке и 28,42 гривен на продаже.

Сегодня – первый день нового месяца. Традиционно, в начале каждого месяца предполагается усиление давления на гривну. Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Поэтому сделаем осторожное предположение, что сегодня укрепление гривны временно остановится, а к концу дня, возможно, гривна даже немного ослабнет по отношению к доллару.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 28,35/28,45 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара в понедельник снизился на 33-35 копеек: утром оптовые обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен, к обеду ценник опустили до 28,38-28,40 гривен, а к 17:00 появились предложения оптовых партий по цене 28,30 гривен. Сегодня утром доллар начнут продавать по 28,28-28,30 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если тренд на укрепление гривны сохранится, мы увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар. В случае же появления любого негатива доллар вновь возобновит рост. Сегодня вероятность возобновления роста курса доллара будет выше, чем вчера.

Евро на рынке FOREX в понедельник пошел вверх и достиг отметки 1,1246 доллара, корректируясь после сильного падения на прошлой неделе. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 1,1221-1,1245 доллара. В Украине наличный евро падает синхронно с долларом, и колебания на FOREX не оказывают на его цену особого влияния. Утром понедельника в столице его продавали по 32,08-32,10 гривен; к 13:00 цена снизилась до 31,90-31,92 гривен, а к 17:00 – до 31,80 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,70-31,80 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. Если наличный доллар продолжит дешеветь, он обязательно потянет за собой вниз и евро.

Российский рубль в понедельник укрепился до 77,25 за доллар, т.к. на выходных секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг даже в теории возможность войны России и Украины. Утром вторника рубль достиг 77,05 за доллар: снижение геополитической напряженности и рост цен на нефть поддерживают российскую валюту. Наличный рубль в столице всю прошлую неделю продавали по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей; по такой же цене его продавали вчера. С большой долей вероятности сегодня его цена останется на прежнем уровне. Предпосылок для удешевления или удорожания рубля не наблюдается.