Формируем портфель на падающем рынке. Три инвестиционных идеи

Мировые финансовые рынки уже третью неделю находятся в красной зоне. Но отчаиваться не стоит. Во-первых, пока нет признаков, что рынок перешел в период кризиса. Во-вторых, всегда есть надежные активы, к которым стоит присмотреться.

Совместно с аналитиками криптобиржи Currency.com мы составили список из 3 инвестиционных идей, которыми можно воспользоваться во время падения рынка.

Netflix

Акции Netflix сейчас торгуются на минимальном уровне с апреля 2020 года — в районе $380 за акцию. При этом на пике в ноябре 2021 года они стоили $690.

За 2 года компания сильно выросла, выпустила ряд качественных продуктов («Ход королевы», «Бумажный дом», «Игра в кальмара» и др.), а также совершила несколько знаковых сделок (в сентябре 2021 года, например, купила игровую студию Night School Studio), что приводило к росту ее акций.

Компания поступательно наращивает доход — по итогам IV квартала 2021 года он составил $7,71 млрд, что соответствовало прогнозам аналитиков. А прибыль на акцию составила $1,33 вместо ожидаемых $0,83.

Таким образом текущая сильная коррекция может выглядеть как отличная возможность для входа в этот актив, поскольку фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста акций Netflix есть.

Динамика стоимости токенизированной акции Netflix на криптобирже Currency.com

EPAM

Еще одним привлекательным активом для покупки могут быть акции одного из крупнейших мировых аутсорсеров в области программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems.

На данный момент они торгуются по $450 за штуку — на уровне мая 2021 года. При этом еще в ноябре их стоимость достигала $722.

EPAM — компания, которая показывает высокие темпы роста, который при этом отличается устойчивостью. За последние три года результаты EPAM ни разу не оказались хуже ожиданий рынка. Выручка компании в III квартале 2021 года составила $988,5 млн, что на 68% больше, чем за тот же период 2019 года, и на 51,6% больше, чем в III квартале 2020 года. Прибыль на акцию за 2 года выросла на 74,1%.

Компания целенаправленно совершает сделки по покупке IT-компаний по всему миру, провоцируя экстенсивный рост. И, что важно, она может органично переварить поглощаемые ресурсы. По итогу это обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие компании и делает ее акции более привлекательными для инвесторов.

Динамика стоимости токенизированной акции EPAM на криптобирже Currency.com

Ethereum

Завершим наш обзор второй по капитализации криптовалютой — эфириумом.

На данный момент он торгуется ниже отметки в $2,5 тыс., хотя еще в ноябре казалось, что планка в $5 тыс. для криптовалюты достижима. Особенно, если учитывать, что на инфраструктуре Ethereum работает заметная часть криптовалютных проектов.

Кроме того, в ближайшее время ожидается переход сети с execution layer (исполняющий слой — так называемый Ethereum 1.0) на consensus layer (консенсусный слой — Ethereum 2.0), что приведет к более высоким скоростям обработки транзакций в сети и позволит проекту стать более энергоэффективным. Это наверняка повлияет на рост цены криптовалюты.

Динамика стоимости эфириума на криптобирже Currency.com

Footer Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.