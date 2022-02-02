Формируем портфель на падающем рынке. Три инвестиционных идеи
Мировые финансовые рынки уже третью неделю находятся в красной зоне. Но отчаиваться не стоит. Во-первых, пока нет признаков, что рынок перешел в период кризиса. Во-вторых, всегда есть надежные активы, к которым стоит присмотреться.
Совместно с аналитиками криптобиржи Currency.com мы составили список из 3 инвестиционных идей, которыми можно воспользоваться во время падения рынка.
Netflix
Акции Netflix сейчас торгуются на минимальном уровне с апреля 2020 года — в районе $380 за акцию. При этом на пике в ноябре 2021 года они стоили $690.
За 2 года компания сильно выросла, выпустила ряд качественных продуктов («Ход королевы», «Бумажный дом», «Игра в кальмара» и др.), а также совершила несколько знаковых сделок (в сентябре 2021 года, например, купила игровую студию Night School Studio), что приводило к росту ее акций.
Компания поступательно наращивает доход — по итогам IV квартала 2021 года он составил $7,71 млрд, что соответствовало прогнозам аналитиков. А прибыль на акцию составила $1,33 вместо ожидаемых $0,83.
Таким образом текущая сильная коррекция может выглядеть как отличная возможность для входа в этот актив, поскольку фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста акций Netflix есть.
EPAM
Еще одним привлекательным активом для покупки могут быть акции одного из крупнейших мировых аутсорсеров в области программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems.
На данный момент они торгуются по $450 за штуку — на уровне мая 2021 года. При этом еще в ноябре их стоимость достигала $722.
EPAM — компания, которая показывает высокие темпы роста, который при этом отличается устойчивостью. За последние три года результаты EPAM ни разу не оказались хуже ожиданий рынка. Выручка компании в III квартале 2021 года составила $988,5 млн, что на 68% больше, чем за тот же период 2019 года, и на 51,6% больше, чем в III квартале 2020 года. Прибыль на акцию за 2 года выросла на 74,1%.
Компания целенаправленно совершает сделки по покупке IT-компаний по всему миру, провоцируя экстенсивный рост. И, что важно, она может органично переварить поглощаемые ресурсы. По итогу это обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие компании и делает ее акции более привлекательными для инвесторов.
Ethereum
Завершим наш обзор второй по капитализации криптовалютой — эфириумом.
На данный момент он торгуется ниже отметки в $2,5 тыс., хотя еще в ноябре казалось, что планка в $5 тыс. для криптовалюты достижима. Особенно, если учитывать, что на инфраструктуре Ethereum работает заметная часть криптовалютных проектов.
Кроме того, в ближайшее время ожидается переход сети с execution layer (исполняющий слой — так называемый Ethereum 1.0) на consensus layer (консенсусный слой — Ethereum 2.0), что приведет к более высоким скоростям обработки транзакций в сети и позволит проекту стать более энергоэффективным. Это наверняка повлияет на рост цены криптовалюты.
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