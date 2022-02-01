Tesla Model S оказалась самым ненадежным электромобилем

В Германии специалисты Агентство технической инспекции и сертификации Германии (TUV) провели традиционную оценку надежности. На этом раз под объектом исследований стали четыре самых популярных электромобиля последних лет: BMW i3, Renault Zoe, Smart EQ Fortwo и Tesla Model S, сообщает Обозреватель.

Результаты оказались вполне прогнозируемыми. Ориентиром для оценки стал "Отчет TUV 2022", в который включены результаты 9,6 млн тестов, проведенных организациями TUV. Среди подержанных машин с ДВС "существенные дефекты" имеют в среднем 4,7% авто. Такие машины отправляются на сервис для устранения выявленных неисправностей, после чего должны быть предъявлены повторно на техосмотр, чтобы получить заветную наклейку, позволяющую эксплуатацию авто.

Smart EQ Fortwo. Источник: Smart

Из четырех рассмотренных электромобилей электрический Smart EQ Fortwo вышел на первое место с долей дефектов 3,5%. В списке из 128 машин с ДВС возрастом от 2 до 3 лет, E-Smart окажется в первой трети.

На втором месте – BMW i3, который набрал 4,7%. Источник: BMW

На втором месте – BMW i3, который набрал 4,7%. Помимо неисправного ближнего света, в i3 часто отмечают дефекты тормозных дисков.

Renault Zoe оказался в последней трети списка со средним показателем 5,7%. Источник: Renault

Французский хэтчбек Renault Zoe оказался в последней трети списка со средним показателем 5,7%. Помимо проблем со светотехникой, у Zoe выявили значительное количество дефектов подвески.

Ну а аутсайдером рейтинга стала Tesla Model S. При доле дефектов в 10,7% каждая десятая Tesla Model S не может пройти техосмотр с первого раза, а среди 128 исследованных марок и моделей попадает в конец списка. Помимо дефектов "противотуманок" и ближнего света, у Model S есть проблемы с поперечными рычагами подвески.