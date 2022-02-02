Что ожидается на валютном рынке в среду

В первый день февраля падение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ сменилось ростом. Сработали сразу несколько факторов: активизировался спрос на валюту со стороны иностранных компаний, которые конвертировали полученные дивиденды, уменьшилось предложение от экспортеров, вновь начали покупки спекулянты.

Выход Национального банка с интервенцией на покупку в создавшейся ситуации переломил тренд на укрепление гривны, и котировки безналичного доллара опять пошли вверх. К тому же, крайне неудачно завершился вчерашний аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ. Инвесторы продемонстрировали полное отсутствие интереса к украинским ценным бумагам: удалось привлечь всего 83 млн гривен и 4,6 млн долларов. Сегодня Минфину предстоит выплатить инвесторам около 13,5 млрд гривен погашения по ОВГЗ и купонного дохода. Часть этих денег сразу будет направлена на валютный рынок, что приведет к усилению давления на национальную валюту. Таким образом, логично предположить, что сегодня доллар будет дорожать.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 28,37/28,46 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара во вторник менялся крайне динамично. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,28-28,30 гривен. К 10 утра в Киеве начали появляться предложения купить доллар по 28,20 гривен. Но как только на межбанке начался рост, ценники на продажу резко пошли вверх. К обеденному перерыву доллар подорожал до 28,40 гривен – на 20 копеек от утренних минимумов. К 17 часам доллар в столице подешевел до 28,35 гривен, но после сообщения о плохих итогах аукциона Министерства финансов опять вырос до 28,38-28,40 гривен. Сегодня утром доллар начнут продавать по 28,37-28,38 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если гривна будет падать на межбанке, мы увидим продолжение роста ценника на наличный доллар в направлении 28,50.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил рост и поднялся до отметки 1,1277 доллара, корректируясь после сильного падения на прошлой неделе. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1266-1,1276 доллара. Наличный евро вчера также подорожал: еще утром его можно было купить по 31,77-31,80 гривен, к обеду ценники переписали на 31,90, а к вечеру - даже на 32,00 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,95-32,00 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. Если наличный доллар опять начнет дорожать, он обязательно потянет за собой и евро.

Российский рубль во вторник продолжил укрепляться к американскому доллару и к вечеру достиг уровня 76,40 за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 76,50-76,80 рублей за доллар. Наличный рубль в столице вечера тоже подорожал: утром его продавали по 3,64-3,66 гривны за 10 рублей, а к вечеру – по 3,67-3,69 гривны. Сегодня его будут продавать в широком диапазоне 3,65-3,69 гривны за 10 рублей, но если гривна возобновит падение, к вечеру рубль может еще подорожать до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.