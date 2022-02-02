Валютный рынок среды: ход торгов

На межбанковском валютном рынке﻿ в среду наблюдается высокая волатильность. Котировки безналичного доллара периодически то поднимаются выше уровня 28,40 гривен, то опускаются ниже. Объемы предложения валюты – меньше обычных, но и покупателей сегодня тоже немного.

Сегодня Министерство финансов должно выплатить около 13,5 миллиарда гривен в рамках погашения ОВГЗ и оплаты купонного дохода сразу по нескольким выпускам ценных бумаг. Ожидается, что часть этих денег может появиться на рынке. Но пока ситуация относительно спокойная.

На наличном валютном рынке крайне внимательно наблюдают за происходящим на межбанке, отслеживая малейшие изменения цен. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,37-28,38 гривен. Затем на короткое время доллар подорожал до 28,42-28,43 гривен, а к обеду – подешевел до 28,35 гривен, т.е. стал даже дешевле, чем утром.

Евро на FOREX растет третий день подряд. Сегодня он достиг отметки 1,1314 доллара. Евро укрепляется, поскольку инфляция в Еврозоне поднялась до нового рекордно высокого уровня в прошлом месяце, вопреки ожиданиям большого падения, и теперь Европейскому Центробанку надо будет задуматься о повышении своей ставки, вслед за ФРС. Наличный евро продолжает дорожать, даже несмотря на то, что наличный доллар не вырос. Утром его еще можно было купить по 31,95-32,00 гривен, а в обед ценник подняли до 32,05 гривен, и чувствуется, что это не предел.

Третий день подряд растет и российский рубль. К обеду среды он достиг отметки 75,95 за доллар. По мнению аналитиков, рубль поддерживают отсутствие покупок валюты Центробанком России и завершение острой фазы ликвидации позиций нерезидентами. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,68-3,69 гривны за 10 рублей. Если же гривна возобновит падение к доллару, то цена рубля может подняться выше 3,70 гривен за 10 рублей.

Вслед за евро немного подорожал и польский злотый. Сегодня его продают в диапазоне 7,00-7,10 гривен.