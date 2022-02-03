Indian представил новую модель Scout Rogue

Старейший американский производитель мотоциклов, компания Indian Motorcycle, представила новую модель Scout Rogue. Классический круизер отличается эффектным дизайном в черном цвете, сообщает Обозреватель.

Семейство круизеров Scout пополнила эффектная модификация Rogue. Он получил V-образный двухцилиндровый мотор объемом 1133 см3. Он развивает мощность 95 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач.

Семейство круизеров Scout пополнила эффектная модификация Rogue. Источник: Indian Motorcycle

Основные отличия Rogue от других представителей семейства Scout в дизайне. Новинка выполнена исключительно в черном цвете, причем, покупателям предлагают несколько оттенков. Единственная деталь, которая выбивается из этого "черного на черном", так это телескопическая передняя вилка, которая сияет хромом. Также новинка получила высокий руль с установленными "вниз головой" зеркалами, небольшой обтекатель и низкое одноместное сиденье.

Новинка получила высокий руль с установленными "вниз головой" зеркалами, небольшой обтекатель и низкое одноместное сиденье. Источник: Indian Motorcycle

Передняя подвеска – телескопическая, диаметром 41 мм, а сзади установлены два амортизатора. Ход подвесок — 120 и 51 мм, соответственно. На Scout Rogue установили 19-дюймовое переднее и 16-дюймовое заднее колеса, "обутые" в резину Metzeler Cruisetec. На обоих колесах установлены тормозные диски диаметром 298 мм. С учетом того, что новинка предназначена преимущественно для путешествий по хорошим дорогам, она имеет скромный дорожный просвет в 129 мм. Масса новинки – 241 кг.

В США 2022 Indian Scout Rogue будет доступен в двух вариантах – с системой ABS и без нее. Стоимость стартует с отметки $11499.