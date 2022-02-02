Валютный рынок среды: итоги дня

Вчерашний рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке вновь сменился падением. Причем даже без участия Национального банка.

Сложно сказать, что сегодня стало главной причиной очередного этапа укрепления гривны. Возможно, реакция на продолжающееся падение доллара в мире и, как следствие, укрепление других валют – евро и российского рубля. Но сегодня покупатели резко снизили объемы заявок, намекая на то, что текущие котировки – слишком высокие. Экспортеры, которым срочно нужна была гривна, были вынуждены идти на уступки. В результате, ценник на покупку в течение дня снизился с 28,435 до 28,27 гривен.

Закрыли основную фазу торгов среды на 12,8 копеек на покупке и на 13,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,40/28,50 (покупка/продажа).

Торги среды открылись с тем же спредом 10 копеек, что и во вторник. Первые две сделки на сумму 1 млн долларов по цене 28,40 гривен прошли в 9:12. Начало торгов было очень похоже на вчерашний день. Вначале покупатели торопились закрыть свои заявки; их спрос подтолкнул котировки вверх, к отметке 28,435 гривен на покупке (кстати, вчерашний максимум был точно таким же). Участники торгов предположили, что часть средств, полученных от погашения ОВГЗ, будут направлены на межбанковский валютный рынок, что приведет к еще большему росту курса доллара. Но как оказалось позднее, сегодня доллар никто покупать не спешил. Рост прекратился, а затем котировки начали снижаться. Какое-то время торговля шла в диапазоне 28,38-28,41 гривен, но к обеденному перерыву покупатели закончились. Доллар начал падать: сначала медленно, а потом все быстрее. Незадолго до завершения торгов немногие банки-спекулянты, оставшиеся на рынке, выставляли заявки на покупку в районе 28,20-28,23 гривен, чем окончательно деморализовали продавцов.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,282/28,30 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,2905.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 68,3 млн по сравнению с вторником и составил 163,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4032 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4032 гривен. Официальный курс доллара на 3 февраля установлен на отметке 28,3876 гривен за доллар, рост на 6,96 копеек.

установлен на отметке 28,3876 гривен за доллар, рост на 6,96 копеек. Официальный курс евро на 3 февраля установлен на отметке 32,1419 гривен за евро, рост на 25,44 копеек.

Курс наличного доллара сегодня менялся крайне динамично. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,37-28,38 гривен. Затем на короткое время доллар подорожал до 28,42-28,43 гривен. К обеду ценник опустили до 28,35 гривен, а к 17:00 в Киеве можно было купить крупную сумму американской валюты по 28,25 гривен. Т.е. в итоге, за день доллар подешевел на 12 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1297 доллара. В результате продолжающегося третий день роста евро сегодня достиг отметки 1,1328 доллара, поднявшись от годового минимума на 208 пунктов, и только к вечеру несколько скорректировал свой рост. Евро укрепляется, поскольку инфляция в Еврозоне поднялась до нового рекордно высокого уровня в прошлом месяце, вопреки ожиданиям большого падения, и теперь Европейскому Центробанку надо будет задуматься о повышении своей ставки, вслед за ФРС. Цена наличного евро сначала выросла синхронно с ростом на FOREX, а к вечеру вернулась к исходному уровню, падая вместе с наличным долларом. Утром его продавали по 31,95-32,00 гривен; в обед ценник подняли до 32,05 гривен, а к вечеру – опять опустили до 31,95 гривен.

«Американские горки» напоминает сегодня и график российского рубля к доллару. Сегодня днем в результате продолжающегося укрепления рубль достиг отметки 75,70 руб/$, но к вечеру уже успел подешеветь до 76,45 руб/$. Наличный рубль, который вчера подорожал до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей, сегодня сохранил ту же цену: рубль укреплялся параллельно с гривной и, похоже, с одинаковой скоростью.