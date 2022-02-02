Валютный рынок среды: итоги дня
Вчерашний рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке вновь сменился падением. Причем даже без участия Национального банка.
Сложно сказать, что сегодня стало главной причиной очередного этапа укрепления гривны. Возможно, реакция на продолжающееся падение доллара в мире и, как следствие, укрепление других валют – евро и российского рубля. Но сегодня покупатели резко снизили объемы заявок, намекая на то, что текущие котировки – слишком высокие. Экспортеры, которым срочно нужна была гривна, были вынуждены идти на уступки. В результате, ценник на покупку в течение дня снизился с 28,435 до 28,27 гривен.
Закрыли основную фазу торгов среды на 12,8 копеек на покупке и на 13,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,40/28,50 (покупка/продажа).
Торги среды открылись с тем же спредом 10 копеек, что и во вторник. Первые две сделки на сумму 1 млн долларов по цене 28,40 гривен прошли в 9:12. Начало торгов было очень похоже на вчерашний день. Вначале покупатели торопились закрыть свои заявки; их спрос подтолкнул котировки вверх, к отметке 28,435 гривен на покупке (кстати, вчерашний максимум был точно таким же). Участники торгов предположили, что часть средств, полученных от погашения ОВГЗ, будут направлены на межбанковский валютный рынок, что приведет к еще большему росту курса доллара. Но как оказалось позднее, сегодня доллар никто покупать не спешил. Рост прекратился, а затем котировки начали снижаться. Какое-то время торговля шла в диапазоне 28,38-28,41 гривен, но к обеденному перерыву покупатели закончились. Доллар начал падать: сначала медленно, а потом все быстрее. Незадолго до завершения торгов немногие банки-спекулянты, оставшиеся на рынке, выставляли заявки на покупку в районе 28,20-28,23 гривен, чем окончательно деморализовали продавцов.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,282/28,30 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,2905.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 68,3 млн по сравнению с вторником и составил 163,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,4032 гривен.
- Официальный курс доллара на 3 февраля установлен на отметке 28,3876 гривен за доллар, рост на 6,96 копеек.
- Официальный курс евро на 3 февраля установлен на отметке 32,1419 гривен за евро, рост на 25,44 копеек.
Курс наличного доллара сегодня менялся крайне динамично. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,37-28,38 гривен. Затем на короткое время доллар подорожал до 28,42-28,43 гривен. К обеду ценник опустили до 28,35 гривен, а к 17:00 в Киеве можно было купить крупную сумму американской валюты по 28,25 гривен. Т.е. в итоге, за день доллар подешевел на 12 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1297 доллара. В результате продолжающегося третий день роста евро сегодня достиг отметки 1,1328 доллара, поднявшись от годового минимума на 208 пунктов, и только к вечеру несколько скорректировал свой рост. Евро укрепляется, поскольку инфляция в Еврозоне поднялась до нового рекордно высокого уровня в прошлом месяце, вопреки ожиданиям большого падения, и теперь Европейскому Центробанку надо будет задуматься о повышении своей ставки, вслед за ФРС. Цена наличного евро сначала выросла синхронно с ростом на FOREX, а к вечеру вернулась к исходному уровню, падая вместе с наличным долларом. Утром его продавали по 31,95-32,00 гривен; в обед ценник подняли до 32,05 гривен, а к вечеру – опять опустили до 31,95 гривен.
«Американские горки» напоминает сегодня и график российского рубля к доллару. Сегодня днем в результате продолжающегося укрепления рубль достиг отметки 75,70 руб/$, но к вечеру уже успел подешеветь до 76,45 руб/$. Наличный рубль, который вчера подорожал до 3,67-3,69 гривен за 10 рублей, сегодня сохранил ту же цену: рубль укреплялся параллельно с гривной и, похоже, с одинаковой скоростью.