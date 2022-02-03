Археологи обнаружили тысячи табличек с текстами древних египтян

Более 18 тысяч черепков, на которых около 2000 лет назад писали египтяне, были обнаружены на раскопках в древнем Атрибисе. На табличках, называемых остраками, люди делали ежедневные записи чернилами и тростником или полой палочкой, сообщает Обозреватель.

О раскопках пишет Тюбингенский университет в Германии. Записи обнаружили археологи под руководством профессора Кристиана Лейтца из Института изучения древнего Ближнего Востока (IANES) при этом научном учреждении в сотрудничестве с Мохамедом Абдельбадиа и его командой из Министерства туризма и древностей Египта.

Подобное количество находок было сделано лишь однажды в Египте – в рабочем поселении Дейр-эль-Медине, существовавшем в Древнем Египте недалеко от знаменитой Долины Царей в Луксоре (город на восточном берегу Нила на юге Египта).

Учет приношений – денег, вина, касторки, пшеницы и ячменя – храмовой богине Репит. Источник: Universität Tübingen

По словам ученых, обнаруженные остраки дают представление о повседневной жизни древних египтян, об уровне торговли, образования, культуре.

Исследователи отметили, что на большей части древних черепков использовали демотический шрифт – письмо птолемеевского и римского периодов, который развился из иератического письма (ранняя форма древнеегипетской скорописи) после 600 года до н. э. Также много табличек с греческим шрифтом, коптским и арабским шрифтами.

Среди записей встречались и рисунки, в том числе и сделанные детьми, возможно, школьниками.

Детский рисунок. Источник: Universität Tübingen

Фрагмент школьного текста. Источник: Universität Tübingen

"На этих осколках изображены животные, скорпионы и ласточки, а также люди, боги и даже просто геометрические фигуры" , – поделился подробностями Лейтц.

Фрагмент иероглифической надписи, содержащей сведения о местной мифологии. Источник: Universität Tübingen

Он отметил, что содержание текстов на табличках весьма разнообразно: это списки имен, торговые отчеты, школьные записи – арифметические задачи, примеры, задания на логику, геометрию, правила написания текстов.

Также на табличках содержатся мифические рассказы, древние легенды, имена божеств и списки подношений, сделанные тем в то или иное время.

Часть табличек были разбиты на осколки, часть же хорошо сохранились.

Изображение остракона с бабуином и ибисом, двумя священными животными Тота, бога мудрости. Источник: Universität Tübingen

Учет буханок хлеба. Источник: Universität Tübingen

Расписка, выданная Тиберием (вероятно, VI век). Источник: Universität Tübingen

В настоящее время раскопки в Атрибисе и древности открыты для посетителей. Исследование финансировалось как Германией, так и Египтом.

Раскопки открыты для посетителей. Источник: Universität Tübingen