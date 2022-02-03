Что ожидается на валютном рынке в четверг

Похоже, февраль 2022 года войдет в историю валютного рынка своими резкими и в какой-то мере хаотичными колебаниями – как на межбанковском валютном рынке﻿, так и на наличном.

Вчера начавшийся накануне рост закончился так же внезапно, как и начался. И Национальному банку даже не пришлось вмешиваться, выходя с интервенциями. В результате котировки безналичного доллара вновь подошли вплотную к минимумам 1 февраля, и сегодня нам предстоит получить ответ на вопрос, будет ли Национальный банк удерживать этот уровень или позволит доллару подешеветь сильнее.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 28,25/28,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара в среду менялся крайне динамично. Утром столичные оптовые обменники продавали наличного «американца» по 28,37-28,38 гривен. Затем на короткое время доллар подорожал до 28,42-28,43 гривен. К обеду ценник опустили до 28,35 гривен, а к 17:00 в Киеве можно было купить крупную сумму американской валюты по 28,25 гривен. Т.е. в итоге, за день доллар подешевел на 12 копеек. Сегодня утром доллар начнут продавать по 28,25-28,27 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар продолжит падение на межбанке, мы увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар в направлении 28,20.

Евро на рынке FOREX в среду в результате продолжающегося третий день роста достиг отметки 1,1328 доллара, поднявшись от годового минимума на 208 пунктов, и только к вечеру несколько скорректировал свой рост. Утром четверга коррекция продолжилась, и к моменту написания статьи евро опустился до отметки 1,1292 доллара. Цена наличного евро в среду сначала выросла синхронно с ростом на FOREX, а к вечеру вернулась к исходному уровню, падая вместе с наличным долларом. Утром его продавали по 31,95-32,00 гривен; в обед ценник подняли до 32,05 гривен, а к вечеру – опять опустили до 31,95 гривен. Сегодня утром евро начнут продавать по 31,90-31,95 гривен. Дальше все будет зависеть больше от ситуации на украинском валютном рынке, чем от развития событий на FOREX. У евро есть предпосылки к вечеру подешеветь еще на несколько копеек.

Российский рубль в среду продолжил укрепляться к американскому доллару: он достиг отметки 75,70 руб/$, но к вечеру уже успел подешеветь до 76,45 руб/$. Утром четверга он торгуется в диапазоне 76,10-76,40 руб/$. Наличный рубль опять нашел цену, которая устраивает всех: с вечера вторника его продают по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей. Если укрепление гривны продолжится, сегодня он может подешеветь на 1-2 копейки. Но коридор 3,65-3,70 гривны за 10 рублей в столице, похоже, сохранится до конца недели.