В Нидерландах разберут мост XIX века из-за яхты Безоса
В Нидерландах решили разобрать исторический мост Koningshaven, чтобы под ним могла проплыть 40-метровая яхта основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Газета.ru.
Достопримечательность, построенная в 1878 году, сильно пострадала во время Второй мировой войны. В 2017 мост реконструировали и решили больше не трогать по просьбе историков, однако обещание пришлось нарушить.
Данное решение было принято из-за ошибки голландской верфи, которая не рассчитала высоту судна Безоса. Сначала яхту планировали перевести под мостом частями, однако власти решили, что удобнее будет разобрать мост.
Сам миллиардер уже заявил, что он и его компания готовы возместить стране расходы на эти работы.