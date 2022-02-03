В Нидерландах разберут мост XIX века из-за яхты Безоса

В Нидерландах решили разобрать исторический мост Koningshaven, чтобы под ним могла проплыть 40-метровая яхта основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Газета.ru.

Фото: Nick van Meurs/Alamy

Достопримечательность, построенная в 1878 году, сильно пострадала во время Второй мировой войны. В 2017 мост реконструировали и решили больше не трогать по просьбе историков, однако обещание пришлось нарушить.

Данное решение было принято из-за ошибки голландской верфи, которая не рассчитала высоту судна Безоса. Сначала яхту планировали перевести под мостом частями, однако власти решили, что удобнее будет разобрать мост.

Сам миллиардер уже заявил, что он и его компания готовы возместить стране расходы на эти работы.