Редкий Mercedes-Benz 300SL продали за $6,8 млн

На автомобильном аукционе RM Sotheby’s, который прошел в Аризоне, редкий экземпляр Mercedes-Benz 300SL 1955 года с алюминиевым кузовом был продан за рекордную сумму. "Крыло чайки" оценили в $6825000, сообщает Обозреватель.

Mercedes-Benz 300SL первого поколения бесспорно является одним из самых красивых автомобилей в мировой истории. Не удивительно, что его стоиомость растет с каждым годом, тем более, что таких автомобилей было изготовлено 1400 экземпляров – 1371 со стальным кузовом и лишь 29 – с алюминиевым.

Mercedes-Benz 300SL первого поколения бесспорно является одним из самых красивых автомобилей в мировой истории. Источник: rmsothebys.com

Представленный на торгах экземпляр был 13-м из 24 алюминиевых 300SL, собранных компанией в 1955 году. Еще 5 аналогичных машин было изготовлено в 1956 году. Автомобиль с шасси под номером 5500332 был заказан официальным дилером Mercedes-Benz из Касабланки Джозефом Ф. Векерле.

Представленный на торгах экземпляр был 13-м из 24 алюминиевых 300SL, собранных компанией в 1955 году. Источник: rmsothebys.com

В соответствии с документами, автомобиль изготовили 27 мая 1955 года, а двумя неделями спустя его доставили Векерле. 300SL имел серебристо-серій цвет кузова и комбинированную отделку салона из синего винила и габардина. В список опций входил скоростной задний мост с передаточным отношением 3.42, спидометр размеченный до 270 км/ч и радиоприемник Becker.

300SL имел серебристо-серій цвет кузова и комбинированную отделку салона из синего винила и габардина. Источник: rmsothebys.com

В комплекте – небольшой чемодан для путешествий. Источник: rmsothebys.com

Благодаря легкому кузову из алюминия, а также использованию плексигласа во всех окнах кроме лобового, собственную массу машины удалось снизить на 95 кг, по сравнению со стандартной моделью из стали, весившей 1295 кг.

Благодаря легкому кузову из алюминия, а также использованию плексигласа во всех окнах кроме лобового, собственную массу машины удалось снизить на 95 кг. Источник: rmsothebys.com

Кроме того, алюминиевая версия отличалась доработанным мотором NSL со спортивным распредвалом, более высокой степенью сжатия, иной дроссельной заслонкой и более эффективной системой питания.

Алюминиевая версия отличалась доработанным мотором NSL. Источник: rmsothebys.com

В стандартную комплектацию вошли также колеса Rudge с центральным креплением и вентилируемые передние тормозные барабаны. Наконец, подвеска была переработана с использованием более жестких пружин и амортизаторов, которые обеспечили лучшую управляемость на высокой скорости.

В стандартную комплектацию вошли также колеса Rudge с центральным креплением и вентилируемые передние тормозные барабаны. Источник: rmsothebys.com

За 67 лет своей жизни этот автомобиль неоднократно менял владельцев, а с 1962 года получил американскую "прописку". В США 300SL регулярно участвовал в мероприятиях местного фан-клуба Mercedes-Benz. Благодаря заботе и бережному отношению этот экземпляр находится в прекрасном состоянии и, несомненно, принесет радость своему новому владельцу.