Украинский экипаж одержал победу в ралли Monte-Carlo Classique

В этом году на ралли Monte-Carlo Classique отечественные ценители ретро техники праздновали победу. И то, что украинцы впервые принимали участие в такой гонке, не помешало им удачно финишировать, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал один из участников соревнований Евгений Кравс на своей странице в Facebook. Организаторы вручили Главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб. см украинскому экипажу №406 на автомобиле "ЗАЗ-965" из киевского клуба КМАМК. Пилот – Сергей Малик, штурман – Геннадий Вильгоцкий.

Главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб. см украинскому экипажу №406 на автомобиле "ЗАЗ-965". Пилот – Сергей Малик, штурман – Геннадий Вильгоцкий. Источник: facebook/Sergii Malyk

По предварительным данным, второе место у литовского экипажа № 407 (Т. Виткевичюс, В. Толейкис). "Бронзовые" призеры – украинский экипаж №408 (Павел Данченко, Игорь Левченко). Четвертое место и "Приз зрительских симпатий" в неофициальном костюмированном конкурсе "Элеганции" у семейного львовского экипажа №410 (водитель – Светлана Кравс, штурман – Евгений Кравс). Удачно выступили украинцы также в классе авто до 1200 куб. см – третье место завоевал экипаж на "Москвич-408" (Юрий Бомбардеров, Виктор Поваров).

Четвертое место и "Приз зрительских симпатий" в конкурсе "Элеганции" у львовского экипажа №410 (водитель – Светлана Кравс, штурман – Евгений Кравс). Источник: facebook.com/evgeny.kraws.1

Rallye Monte-Carlo Classique проводится только в пятый раз. Согласно регламенту гонки в соревновании могут принимать участие серийные автомобили, изготовленные с 1911 по 1965 год. Это должно быть аутентичный автомобиль без изменений в конструкции. Это объясняется тем, что экипажи не должны показывать большую скорость, их главная задача – проехать трассу маршрута гонки четко в заданное время. То есть, это классический пример соревнований на стабильность движения, которые достаточно распространены в мире ретро авто. Кстати, такие соревнования регулярно проходят в Украине в рамках фестиваля "Леополис Гран При".

Кубки победителей, в том числе и нашего экипажа под номером 406. Источник: facebook.com/evgeny.kraws.1

Во избежание путаницы поясним, что параллельно с Rallye Monte-Carlo Classique в Монако в те же даты проводилось еще одно мероприятие – Rallye Monte-Carlo Historique. В нем принимают участие специально подготовленные автомобили, которые в прошлые годы соревновались в знаменитом Rallye Monte-Carlo. Регламент этих соревнований предполагает наличие почти всех атрибутов настоящей гонки с одним отличием – машины не могут быть изготовлены позже 31 декабря 1982 года.

Итак, первый успешный шаг в ретро соревнованиях в Монако украинские экипажи уже сделали. Возможно, в ближайшие годы они примут участие в настоящем ретро-ралли Monte-Carlo Historique и завоюют новые призы.