Валютный рынок четверга: ход торгов

На межбанковском валютном рынке﻿ в четверг покупатели и продавцы, похоже, достигли временного консенсуса. Торговля в течение первой половины сессии проходила в узком диапазоне 28,26-28,30 гривен.

Все попытки продавцов сыграть на повышение, как и попытки покупателей добиться более низких цен, успеха не имели. Национальный банк второй день не участвует в работе межбанка, ограничиваясь пристальным наблюдением за происходящим.

Спокойная обстановка сохраняется и на наличном валютном рынке. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,25-28,27 гривен. Затем на короткое время доллар подешевел до 28,22-28,24 гривен, а к обеду – вновь вернулся к утренним ценам. Со стороны создается впечатление, что ценники сегодня целый день не меняются, хотя это не совсем так. Спрос на наличную валюту упал, как сообщили порталу «Курс Украины» представители крупной сети киевских обменных пунктов.

Евро на FOREX корректируется после трех дней бурного роста. К обеду он опустился до 1,1275 доллара, но на момент написания статьи вновь пошел вверх после публикации решения Банка Англии об увеличении процентной ставки с 0,25 до 0,50%. Наличный евро в первой половине дня подешевел на 5 копеек: утром его продавали по 31,95 гривен, а к обеду ценник опустили до 31,90-31,92 гривен.

Русский рубль в четверг продолжает совершать резкие колебания синхронно с другими мировыми валютами, то падая, то опять корректируясь вверх по отношению к американскому доллару. К 12 часам дня он опустился до 76,80 руб/$, а к моменту написания статьи вновь вернулся на отметку 76,30 руб/$. Наличный рубль в столице продолжают продавать по 3,68-3,69 гривны за 10 рублей. Здесь ничего не меняется уже четвертый день.