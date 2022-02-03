Протасевич решил засудить Ryanair
Бывший оппозиционный белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич намерен подать иск в суд против ирландской авиакомпании Ryanair, сообщает Деловая столица.
Об этом Протасевич сказал в своем видеообращении.
"Я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. И также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту. Подробностей пока не будет, потому что над иском работает команда юристов", — сказал он.
По его словам, сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором он возвращался в Литву, поступило от оппозиционеров Франака Вячорки, Яна Рудика, Даниила Богдановича и хакерской группы "Киберпартизаны".
Протасевич рассказал, что в штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обсуждалась необходимость введения новых санкций против Александра Лукашенко. И его задержание в Минске должно было стать поводом. Журналист утверждает, что оппозиционеры якобы использовали авиакомпанию в качестве политического инструмента.
23 мая 2021 года после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минском аэропорту был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главный редактор ресурса "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич и его девушка София Сапега — гражданка РФ.
Задержание Протасевича повлекло за собой резкую реакцию в мире. Ряд стран, включая Украину, после этого запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
Впоследствии провластные ресурсы в Беларуси опубликовали видео, где Протасевич дал показания по факту организации массовых беспорядков. Девушка Протасевича София Сапега также дала показания против себя и признала свою "вину". Президент США Джо Байден назвал это видео "позорным" и заявил, что журналист дал показания под давлением.
Когда Протасевич вышел из-под домашнего арест, он заявил, что будет работать на провластную организацию "Системная правозащита".