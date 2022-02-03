Протасевич решил засудить Ryanair

Бывший оппозиционный белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич намерен подать иск в суд против ирландской авиакомпании Ryanair, сообщает Деловая столица.

Об этом Протасевич сказал в своем видеообращении.

"Я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. И также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту. Подробностей пока не будет, потому что над иском работает команда юристов" , — сказал он.

По его словам, сообщение о минировании самолета Ryanair, на котором он возвращался в Литву, поступило от оппозиционеров Франака Вячорки, Яна Рудика, Даниила Богдановича и хакерской группы "Киберпартизаны".

Протасевич рассказал, что в штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обсуждалась необходимость введения новых санкций против Александра Лукашенко. И его задержание в Минске должно было стать поводом. Журналист утверждает, что оппозиционеры якобы использовали авиакомпанию в качестве политического инструмента.

23 мая 2021 года после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минском аэропорту был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главный редактор ресурса "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич и его девушка София Сапега — гражданка РФ.

Задержание Протасевича повлекло за собой резкую реакцию в мире. Ряд стран, включая Украину, после этого запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

Впоследствии провластные ресурсы в Беларуси опубликовали видео, где Протасевич дал показания по факту организации массовых беспорядков. Девушка Протасевича София Сапега также дала показания против себя и признала свою "вину". Президент США Джо Байден назвал это видео "позорным" и заявил, что журналист дал показания под давлением.

Когда Протасевич вышел из-под домашнего арест, он заявил, что будет работать на провластную организацию "Системная правозащита".