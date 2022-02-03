Адвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим

Адвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим

Адвокат "днепровского стрелка" Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим. По словам правозащитника Игоря Степанова, солдат, устроивший кровавую бойню в Днепре, сожалеет о содеянном, сообщает УНИАН.

Адвокат заявил, что права "днепровского стрелка", когда тот служил в воинской части 3021, были нарушены. Рябчук раскрыл следователям и своему правозащитнику информацию, которая должна поменять рассмотрение дела. Степанов требует, чтобы солдата признали потерпевшим.

"Не считаю правильным рассказывать то, о чем он говорил мне и следствию. Это может в какой-то мере навредить. Отвечая на вопросы после заседания, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - заявил адвокат.

Также он назвал статьи, по которым требует открыть производство. Речь идет о статьях 406, 408, 425 и 426. В них говорится о нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, дезертирстве, халатном отношении к воинской службе и превышении служебных полномочий.

Степанов также указал, что пока он не может оценить объективность расследования, так как еще не получил доступ к материалам уголовного производства.

По словам адвоката, он возмущен тем, что ГБР искало девушку, которая отвезла "днепровского солдата" в Подгорное, через СМИ. Степанов считает такие действия некорректными.

"У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание", - заявил адвокат, говоря о Рябчуке.

Помимо этого Степанов рассказал, что военная прокуратура и ГБР обеспечили "днепровскому стрелку" должный уровень безопасности. Он получил усиленную охрану и правоохранители следят, чтобы солдат ничего не смог с собой сделать и никто не смог бы причинить ему вреда.

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