Адвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим

Адвокат "днепровского стрелка" Артемия Рябчука требует признать его потерпевшим. По словам правозащитника Игоря Степанова, солдат, устроивший кровавую бойню в Днепре, сожалеет о содеянном, сообщает УНИАН.

Адвокат заявил, что права "днепровского стрелка", когда тот служил в воинской части 3021, были нарушены. Рябчук раскрыл следователям и своему правозащитнику информацию, которая должна поменять рассмотрение дела. Степанов требует, чтобы солдата признали потерпевшим.

"Не считаю правильным рассказывать то, о чем он говорил мне и следствию. Это может в какой-то мере навредить. Отвечая на вопросы после заседания, где избирали меру пресечения, я сказал: все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим" , - заявил адвокат.

Также он назвал статьи, по которым требует открыть производство. Речь идет о статьях 406, 408, 425 и 426. В них говорится о нарушении уставных правил взаимоотношений между военными, дезертирстве, халатном отношении к воинской службе и превышении служебных полномочий.

Степанов также указал, что пока он не может оценить объективность расследования, так как еще не получил доступ к материалам уголовного производства.

По словам адвоката, он возмущен тем, что ГБР искало девушку, которая отвезла "днепровского солдата" в Подгорное, через СМИ. Степанов считает такие действия некорректными.

"У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание" , - заявил адвокат, говоря о Рябчуке.

Помимо этого Степанов рассказал, что военная прокуратура и ГБР обеспечили "днепровскому стрелку" должный уровень безопасности. Он получил усиленную охрану и правоохранители следят, чтобы солдат ничего не смог с собой сделать и никто не смог бы причинить ему вреда.