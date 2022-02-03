Данилов оценил возможность военного возвращения Крыма

На сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным. Но каким в будущем будет путь возвращения полуострова, зависит от многих факторов, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу".

"У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело" , - заявил он.

Напомним, на этой неделе российский президент Владимир Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.