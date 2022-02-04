Астероид со 100-этажное здание подлетит к Земле в марте

Астероид 138971 (2001 CB21) размером больше 100-этажного здания, о приближении которого ранее предупреждали в NASA, удалось заснять на фото. Небесное тело подлетит максимально близко к Земле 4 марта, однако расстояние будет безопасным – около 4,8 миллионов километров, сообщает Обозреватель.

Соответствующий снимок Джанлуки Маси, астронома из Италии, опубликовали на сайте проекта "Виртуальный телескоп". Фото было сделано с помощью наземного телескопа, когда 138971 находился на расстоянии более 21,5 миллиона миль (34,6 млн км) от Земли.

Астероид можно увидеть как маленькую белую точку, выделенную стрелкой в центре изображения, показанного ниже. Фото является результатом одной 420-секундной экспозиции, сделанной с помощью 17-дюймового роботизированного телескопа PlaneWave.

Впервые этот астероид был зарегистрирован пролетающим мимо Земли 21 февраля 1900 года. Источник: GIANLUCA MASI/VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

Напомним, по данным Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) NASA, диаметр астероида оценивается в 1,3 км или 4265 футов. Другими словами, он в четыре раза шире высоты Эйфелевой башни и превышает по размеру Эмпайр Стейт Билдинг (102-метровый небоскреб в Нью-Йорке).

2001 CB21 должен пройти мимо Земли 4 марта примерно в 3:00 утра по восточному времени, и в этот момент он будет двигаться со скоростью более 26 800 миль (43130 км) в час.

В то же время, в NASA заверили, что нет причин для беспокойства. И хотя астероид классифицируется специалистами, как "потенциально опасный" из-за большого размера, он не угрожает жизни людей.

"На самом деле он будет находиться на расстоянии более трех миллионов миль (4,8 млн км) в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна" , – пояснили эксперты.

Известно, что 2001 CB21 совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 384 дня, что аналогично собственному орбитальному периоду Земли.

Астероиды регулярно приближаются на безопасное расстояние к Земле. Источник: Рixabay

Классификация астероида как "потенциально опасного" не означает, что он когда-либо столкнется с нами. Как правило, если астероид меньше примерно 500 футов (152 м) в диаметре и если он не может приблизиться к нам ближе, чем на 4,6 миллиона миль (7,4 млн км), то он не будет соответствовать классификации потенциально опасных астероидов (PHA). Однако если его характеристики превысят норму, то его признают "опасным".

Тем не менее, столкновения космических камней с Землей представляют собой реальную угрозу. В NASA работают над такими проектами, как "Испытание двойного перенаправления астероидов", чтобы расширить возможности человечества справиться с надвигающимся ударом астероида.