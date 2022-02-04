Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг падение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ замедлилось. Причиной стал выход двух «госбанков» - «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка» - с покупкой валюты для своего главного клиента – НАК «Нафтогаз Украины». Тем не менее, доллар опустился до 28,23 гривен на покупке.

Национальный банк второй день подряд не участвовал в торгах, посчитав свое вмешательство излишним. В пятницу противостояние покупателей и продавцов сохранится. Предложение валюты от экспортеров растет, и это позволяет надеяться на продолжение укрепления гривны, но «госбанки» своими покупками будут его тормозить.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 28,20/28,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс наличного доллара в четверг менялся незначительно. В столице «американца» продавали в диапазоне 28,22-28,27 гривен. Спрос на наличную валюту существенно упал: украинцы начинают успокаиваться и уже не стремятся всю имеющуюся гривну перевести в валюту. Сегодня утром доллар начнут продавать по 28,23-28,25 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар продолжит падение на межбанке, мы увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар в направлении 28,20.

Евро на рынке FOREX в четверг буквально выстрелил вверх, пройдя за день путь от 1,1266 до 1,1449 доллара. Причиной столь стремительного роста стали высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания Европейского центробанка по вопросам процентной ставки. Лагард выразила обеспокоенность высокой инфляцией в Еврозоне. Такое заявление может означать, что ЕЦБ вслед за ФРС и Банком Англии в скором времени также начнет повышать процентную ставку. Утром евро на FOREX продолжил рост и к моменту написания статьи уже поднялся до отметки 1,1469 доллара – это больше 200 пунктов по сравнению со вчерашним минимумом. Наличный евро вчера отреагировал на эту новость ростом ценника с утренних 31,93-31,95 до 32,05 гривен. Сегодня утром евро начнут продавать по 32,20-32,25 гривен. Дальше формирование цены на евро будет зависеть от того, что перевесит: укрепление гривны или рост евро на FOREX. Нельзя исключать вариант, что два фактора компенсируют друг друга, и наличный евро не будет сильно меняться в цене в течение дня.

Российский рубль в четверг в течение дня совершал резкие движения между уровнями 76,20 и 76,80 руб/$.Утром пятницы он торгуется в диапазоне 76,15-76,35 руб/$. Наличный рубль с вечера вторника продают по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей. Если укрепление гривны продолжится, сегодня он может подешеветь на 1-2 копейки. Но коридор 3,65-3,70 гривны за 10 рублей в столице, похоже, сохранится до конца недели.