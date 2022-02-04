В Пекине началась встреча Путина и Си Цзиньпина
В Пекине начались переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС.
Это первый визит Путина в Китай с начала пандемии коронавируса.
Программа пребывания Путина в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с китайским лидером, в том числе общения тет-а-тет за рабочим обедом, Путин будет присутствовать на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
На переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи ожидается подписание ряда документов, а также совместное заявления лидеров.
Во время встречи президент РФ вспомнил об экономическом сотрудничестве стран.
"К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год", - сказал Путин.
Он отметил взаимодействие по самым разным экономическим направлениям, в том числе и высокотехнологичным, и по зеленой повестке дня в связи с переходом на новые виды энергетики.
Также Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин "безусловно достигнут" показателей двустороннего товарооборота в $200 млрд.
По словам Путина, отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга.
"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу, и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.