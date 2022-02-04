Цукерберг выбыл из десятки богатейших людей мира

Основатель Meta Марк Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Теперь основатель Meta занимает 12-ю строчку списка, сообщает Газета.ru.

В ноябре 2021 года Цукерберг занимал третье место в рейтинге, тогда его состояние оценивалось в $134,5 млрд. Однако на открытии торгов в США произошел обвал акций Meta более чем на 25%, из-за этого Цукерберг потерял $27 млрд.

Сейчас состояние основателя Meta Марка Цукерберга оценивается в $87,4 млрд.

Компания потеряла инвесторов из-за снижения числа активных пользователей соцсети, а также выручки ниже прогнозов.

По данным Bloomberg, такая потеря состояния за один день стала одной из самых рекордных за всю историю.