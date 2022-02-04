Amazon увеличила квартальную прибыль вдвое

Интернет-гигант Amazon представил финансовый отчёт за четвёртый квартал и 2021 год в целом. Компания продолжает наращивать как выручку, так и чистую прибыль, сообщает 3Dnews.

В период с октября по декабрь включительно выручка Amazon достигла $137,4 млрд. Это на 9 % больше результата за последнюю четверть 2020-го, которая принесла $125,6 млрд выручки.

Чистая квартальная прибыль подскочила практически в два раза. Если в четвёртом квартале 2020 года компания заработала $7,2 млрд, или $14,09 на одну ценную бумагу, то теперь — $14,3 млрд, что эквивалентно $27,75 на акцию.

Годовая выручка Amazon поднялась на 22 % — с $386,1 млрд в 2020 году до $469,8 млрд в 2021-м. Чистая прибыль при этом составила $33,4 млрд ($64,81 на ценную бумагу) против $21,3 млрд ($41,83 на одну акцию) годом ранее — рост более чем на 50 %.

Отмечается, что в закрытом финансовом году компания показала самые крупные продажи в период с чёрной пятницы до киберпонедельника. На сегодняшний день Amazon реализовала более 150 млн фирменных устройств Fire TV (с момента их появления на рынке в 2014 году). Компания продолжает развивать экосистему интеллектуального голосового помощника Alexa.

В текущем квартале Amazon рассчитывает продемонстрировать выручку от $112,0 млрд до $117,0 млрд, что будет соответствовать росту на 3–8 % по сравнению с первой четвертью 2021-го.

На фоне отличного отчёта и позитивного прогноза акции компании взлетели в цене более чем на 14 % до отметки в $3172,25. За счёт этого основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) за сутки стал богаче на 20 млрд.