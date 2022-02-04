"Дія" получит полезную функцию для водителей: что известно

"Дія" вскоре может получить новую полезную функцию для всех водителей. Она будет позволять делиться техпаспортом среди других людей, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Услугу "шеринга" техпаспорта в приложении "Дія" запустят во время саммита, который состоится уже 8 февраля. "Например, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой" , - отметил Федоров.

Сейчас услуга находится в бета-тесте, однако каждый желающий может помочь, чтобы сделать ее удобнее. Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Также издание рассказывало и о том, что к приложению добавят возможность растаможки автомобилей.