Нардеп Кузьминых заявил, что не получал повестку в НАБУ

Народный депутат Сергей Кузьминых прокомментировал сообщения о розыске, в который его вчера подало НАБУ. По его словам, он готов участвовать во всех процессуальных действиях, но повестку не получал.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л.С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины" , - говорится в сообщении.

Кузьминых отметил, что ни он, ни его адвокат Лариса Криворучко "не получали повестку, как это предусмотрено законом".

"Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать что произошло и отстаивать свою позицию в суде" , - написал депутат.

31 января Кузьминых вызвал детектив НАБУ, однако нардеп не явился. Его адвокат объяснила это тем, что нардеп находится на лечении, что является уважительной причиной для неприбытия на вызов детектива. Криворучко отметила, что НАБУ было письменно уведомлено об этом.

"Любых других вызовов с датированием повесток после даты 31.01.2022 - ни Клиент, ни Адвокат - не получали" , - написала она.

Адвокат считает, что дело против Кузьминых является политическим, а сам нардеп "принимал активное участие в борьбе с коррупцией в медицинских учреждениях в Житомирской области".

"Со мной как адвокатом Клиента, с Клиентом – никто из представителей НАБУ и САП по состоянию на 03.02.2022 – не связывался и не сообщал о необходимости повторного вызова Клиента в НАБУ, САП. Готова предоставить все документы в подтверждение указанных обстоятельств" , – добавила Криворучко.

Напомним, НАБУ вызвало Кузьминых для вручения подозрения, а также объявило﻿ нардепа в розыск.