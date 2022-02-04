Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от показаний

Нацгвардиец Артемий Рябчук, обоснованно подозреваемый в убийстве пятерых коллег на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

"Да, действительно подозреваемый обратился к следователю с заявлением с отказом от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие владеет достаточным массивом доказательной базы. Досудебное расследование продолжается.

Относительно якобы психологического давления на подозреваемого – это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в рамках действующего законодательства" , – сообщили в ведомстве.

В бюро подчеркнули, что все действия, которые производились с подозреваемым, происходили с участием его защитника.

В свою очередь, адвокат Игорь Степанов заявил, что подал заявления в ГБР и военную прокуратуру, которыми требует признать Рябчука потерпевшим и требует открыть уголовное производство для расследования ситуации в воинской части.

Служащему Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых военнослужащих на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде Рябчук попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.