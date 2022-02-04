Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу предложение валюты на межбанковском валютном рынке﻿ выросло в основном за счет продавцов евро. Воспользовавшись вчерашним ростом евровалюты в мире, экспортеры резко увеличили ее предложение, что не замедлило сказаться на котировках безналичного доллара: к обеду они опустились до 28,06 гривен на покупке и 28,115 гривен на продаже.

Ситуацию, как и следовало ожидать, вышел спасать Национальный банк. Выкупив 30 млн долларов по цене 28,13 гривен, регулятор понизил цену покупки до 28,12. Очень удивило участников торгов то, что сегодня Нацбанк изменил своим привычкам и стал делать покупки не в торговой системе Bloomberg, где он традиционно выходил с интервенциями, а в менее популярной Refinitiv (бывшей Thomson Reuters).

Вслед за безналичным устремился вниз и курс наличного доллара. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,22-28,23 гривен, но уже к обеду он подешевел до 28,10-28,12 гривен. Стоит отметить, что наличный и безналичный курсы доллара опять сравнялись.

Евро на FOREX продолжает расти и к моменту написания статьи уже достиг отметки 1,1475 доллара. А вот наличный евро подешевел: утром его продавали по 32,25-32,30 гривен, а к обеду ценник опустили до 32,20-32,22 гривен. Как видим, гривна укрепляется быстрее, чем евро растет против доллара.

Русский рубль укрепляется накануне встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться сегодня в Пекине, перед открытием зимних Олимпийских игр. К моменту написания статьи он достиг отметки 75,65 руб/$. Наличный рубль в столице продолжают продавать по 3,68-3,69 гривны за 10 рублей. Здесь ничего не меняется уже пятый день, поскольку гривна и российский рубль синхронно растут против доллара США.