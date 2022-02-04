Falcon 9 названа самой безопасной ракетой за всю историю космонавтики

Только с начала декабря компания SpaceX запустила 11 ракет Falcon 9, последнюю — вчера вечером, то есть в среднем миссии выполнялись чаще раза в неделю. Последний пуск стал важной вехой для этой модели ракеты, дебютировавшей более десятилетия назад, сообщает 3Dnews.

За время существования ракета Falcon 9 отправлялась в полёт 140 раз. Из них провалилась лишь одна миссия в июне 2015 года. Правда, в статистику не включается неудачное наземное тестирование в сентябре 2016 года со спутником Amos-6 на борту, но всё равно инцидентов с этими ракетами было очень мало.

С 2020 года ракета Falcon 9 является самой «активной» ракетой в США, по общему числу пусков обогнавшей популярную модель Atlas V. Абсолютным лидером в мире является ракета-носитель «Союз», с 1957 года использовалось около дюжины вариантов, совершено более 1900 запусков, из которых порядка 100 оказались неудачными.

В январе Falcon 9 побила внутриамериканский рекорд, по числу запусков опередив шаттлы. За более, чем три десятилетия эксплуатации последние отправлялись в полёты 135 раз, 133 запуска увенчались успехом.

Пока неизвестно, сколько миссий суждено выполнить Falcon 9. С существующими темпами модель преодолеет отметку в 500 запусков к концу десятилетия, но известно, что SpaceX готовится постепенно вывести эту модель из дела, ей на смену, вероятно, придут носители семейства Starship. Тем не менее пока Falcon 9 является единственным носителем, позволяющим американским астронавтам попадать в космос. В ближайшие пару лет NASA намерено ввести в эксплуатацию ракеты SLS с кораблями Orion, а Boeing — корабль Starliner на ракетах Atlas V, но Falcon 9 и корабль Crew Dragon останутся наиболее безопасными и недорогими средствами доставки в ближайшее десятилетие.

Как утверждает портал Ars Technica, в плане безопасности Falcon 9 и вовсе является мировым лидером с некоторыми оговорками. С момента неудачного теста в 2016 году, Falcon 9 успешно выполнила 112 миссий подряд. Советский/российский вариант «Союз-У» с 1973 по 2017 годы летал в космос 786 раз с 1973 по 2017 годы, совершив 112 успешных полётов подряд с июля 1990 по май 1996 года. Тем не менее в апреле 1993 года миссия «Космос-2243» закончилась частичной неудачей. С учётом этого инцидента можно учитывать период с 1983 по 1986 годы — в это время «Союз-У» совершил 100 успешных полётов подряд. Столько же приходится на долю ракеты-носителя Delta II — её последний полёт в 2018 году тоже стал сотой миссией подряд, увенчавшейся успехом. Таким образом американская модель Falcon 9 может условно претендовать на рекордное число безопасных запусков.