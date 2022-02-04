Кто вместо Столтенберга: назвали претендентов на пост генсека НАТО

Немецкое агентство DPA озвучило пятерых кандидатов на пост генсека НАТО после того, как появилась информация об уходе Йенса Столтенберга из руководящей должности, сообщает УНИАН.

На пост генерального секретаря НАТО претендуют: экс-премьер Британии Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава эстонского правительства Кая Каллас, бывший верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Они были представлены как потенциальные кандидаты.

С 2014 года должность генсека занимает бывший премьер Норвегии Йенс Столтенберг.

Накануне стало известно, что Столтенберг планирует покинуть пост. Ближайшие шесть лет он будет возглавлять Нацбанк Норвегии.