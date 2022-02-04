"Дизлайки" в твиттере теперь доступны всем пользователям

Если в вашем твиттере появилась опция "дизлайков", вы не одиноки. По словам компании, экспериментальная функция, которую соцсеть начала тестировать еще прошлом году в ограниченном числе стран, теперь доступна глобальной аудитории, сообщает УНИАН.

Новшество появилось на сайте Twitter и в мобильном приложении для пользователей iOS и Android.

Результаты эксперимента показали, что пользователи понижают оценки ответам, которые они находят оскорбительными или неуместными. Команда Twitter пришла к выводу, что это положительно отражается на качестве бесед, поэтому функция стала полноценной частью микроблога.

Что примечательно, у YouTube сформировалось другое мнение относительно дизлайков – с ноября прошлого года счетчик с ними скрыли под всеми видео. В компании посчитали, что оценка "Не нравится" зачастую использовалась для целенаправленных атак на авторов.

Twitter уточняет, что "лайки" будут отображаться, как обычно, а вот "дизлайки" которые соцсеть называет Downvote, другие пользователи не увидят. Но они влияют на алгоритмы и отображение ответов для пользователей, просматривающих ленту.

Также Twitter тестирует "Статьи" без ограничений по количеству слов. Сейчас длина постов ограничена 280 символами, а на старте размер постов так и вовсе был ограничен 140 символами. Ранее соцсеть также запустила функцию автоматических субтитров к видео.