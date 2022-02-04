Путин задремал во время выхода сборной Украины на Олимпиаде
Церемония открытия Олимпийских игр не обошлась без забавных эпизодов. Своеобразно на проход сборной Украины отреагировал президент России Владимир Путин, сообщает РБК-Украина.
Во время прохождения украинской делегации режиссер трансляции показал Путина. Российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся.
Из-за коронавирусных ограничений лишь 10 украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев – Александр Абраменко и Александра Назарова.