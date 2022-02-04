Путин задремал во время выхода сборной Украины на Олимпиаде

Путин задремал во время выхода сборной Украины на Олимпиаде

Церемония открытия Олимпийских игр не обошлась без забавных эпизодов. Своеобразно на проход сборной Украины отреагировал президент России Владимир Путин, сообщает РБК-Украина.

Во время прохождения украинской делегации режиссер трансляции показал Путина. Российский президент как раз задремал на трибунах, а потом внезапно проснулся.

Из-за коронавирусных ограничений лишь 10 украинских спортсменов приняли участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев – Александр Абраменко и Александра Назарова.

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