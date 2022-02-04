Контракт по запуску спутника "Сич" подорожал вдвое от изначального

Кабинет Министров привлек посредника для запуска украинского спутника вместо прямого контракта с американской компанией Илона Маска "SpaceX". Из-за этого контракт подорожал вдвое, сообщает УНИАН.

13 января Украина впервые за более чем 10 лет вывела на орбиту собственный спутник "Сич-2-30" - копию спутника "Сич-2", запущенного ранее. Эта копия хранилась на КБ "Пивденное".

В 2020 году начались доработки спутника и переговоры с компанией Илона Маска, которая оценила запуск спутника в 1 миллион долларов. Эти деньги должны были заплатить заранее - для бронирования месяца запуска.

По состоянию на февраль 2021 года Госкосмос заключил предварительное соглашение со SpaceX для запуска - прямое, без посредников. Но предоплата не была перечислена, а тогдашний глава ведомства Михаил Лев уволен.

В мае 2021 года заключили новое соглашение. На этот раз с посредником - нидерландской компанией Isilaunch. Стоимость запуска выросла до с 1 до 1,8 млн долларов.

Isilaunch наняла субподрядчиком украинскую фирму ООО "Скай энержи", которая якобы должна была изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракете Маска. Руководителем является бывший работник КБ "Пивденное" Юрий Прокопенко, сотрудники бюро также работают в этой фирме.

Глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха утверждал, что ООО "Скай Энержи", не имеющее собственных мощностей, в конечном итоге поставило адаптер и крепеж КБ "Пивденное".

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени в результате кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.

Сейчас с запущенным спутником нет устойчивой связи, создана правительственная комиссия для выяснения причин неудачного запуска.