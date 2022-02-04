Монастырский подтвердил, что нардеп Трухин звонил ему после ДТП
Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин звонил ему после ДТП, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области.
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия? Да", - сказал министр.
Он подчеркнул, что негативно относится к подобным звонкам, и его окружение об этом прекрасно знает.
"Я считаю, что любой человек, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должен нести ответственность за все то, что он совершил", - добавил Монастырский.