Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке ускорили падение. Национальному банку пришлось спасать экспортеров

Сразу несколько факторов сегодня работали против доллара. Во-первых, нерезиденты закончили конвертировать выплаченные в начале месяца дивиденды. Во-вторых, доллар в мире упал против евро, и держатели евровалюты увеличили предложение. В-третьих, против ожиданий участников торгов «госбанки» не продолжили сегодня покупки для НАК «Нафтогаз». В результате спрос на валюту упал, а предложение выросло. Котировки в течение дня опускались до 28,06 гривен на покупке и 28,114 гривен на продаже. Национальному банку пришлось провести три интервенции по выкупу излишков валюты. В первый выход регулятор покупал доллары по курсу 28,13 гривен, далее – по 28,12 гривен и,наконец, по 28,11 гривен. Только присутствие Национального банка не позволило доллару уже сегодня опуститься ниже психологического уровня 28 гривен.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 13 копеек на покупке и на 12,8 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,23/28,30 (покупка/продажа).

Торги пятницы, как и в четверг, открылись со спредом 7 копеек. Первая сделка на сумму 0,5 млн долларов по цене 28,23 гривен прошла в 9:16. Примерно до 10:40 на рынке наблюдался баланс покупателей и продавцов, а сделки шли в диапазоне 28,22-28,26 гривен. Но затем продавцы активизировались, а часть покупателей, ожидая снижения, сняла свои заявки. Котировки провалились ниже 28,20 и в течение часа опустились до 28,11-28,13 гривен. На резкое снижение отреагировал Национальный банк и в 11:45 появился на рынке. Сегодня он решил изменить привычной тактике и выставил ордер на покупку не в системе Bloomberg, а в Refinitiv. Купив 30 млн долларов по такой цене, регулятор ушел, но вскоре появился опять, на этот раз с покупкой по 28,12 гривен. А после окончания обеденного перерыва вышел в третий раз и с ценой 28,11 гривен, скупая по такой цене доллары вплоть до конца торгов.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,12/28,13 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,12 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 60,1 млн по сравнению с четвергом и составил 186 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,1748 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,1748 гривен. Официальный курс доллара на 7 февраля установлен на отметке 28,1468 гривен за доллар, снижение на 12,33 копеек.

установлен на отметке 28,1468 гривен за доллар, снижение на 12,33 копеек. Официальный курс евро на 7 февраля установлен на отметке 32,2745 гривен за евро, рост на 35,47 копеек.

Наличный доллар в столице за день подешевел на 15 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали его продавать по 28,22-28,23 гривен, к обеду ценник опустили до 28,10-28,12 гривен, а к вечеру – до 28,07-28,08 гривен. При этом наличный доллар опять стал дешевле безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1415 доллара. Сегодня евро продолжил свой резкий рост, начавшийся вчера после выступления президента Европейского центробанка Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность высокой инфляцией в Еврозоне, и к 14:00 достиг отметки 1,1482 доллара. После публикации сильных данных по занятости в США, вызвавшей рост доллара против остальных ведущих мировых валют, евро скорректировался до 1,1412 доллара, опустившись на 70 пунктов ниже дневного максимума. Наличный евро, резко подорожавший вчера вечером, сегодня упал под давлением укрепляющейся гривны и отреагировав на коррекцию на рынке FOREX. Утром его продавали по 32,25-32,30 гривен, к обеду ценник опустили до 32,20-32,22 гривен, а вечером – еще на 15 копеек, до 32,05-32,10 гривен.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 75,65 руб/$ накануне встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, но к вечеру ослаб до 76,30 руб/$, поскольку доллар в мире начал расти после недельного падения. Наличный рубль в столице подорожал на 1 копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.