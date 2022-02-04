На Филиппинах загорелось посольство РФ
В пятницу, 4 февраля, на Филиппинах в городе Маниле загорелось здание посольства России. Последствия пожара все еще ликвидируют, сообщает УНИАН.
В результате инцидента никто не пострадал. Российских дипломатов и членов их семей которые находились в здании, эвакуировали.
Здание значительно пострадало. Причины возгорания выясняются.
"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены", — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
На кадрах, опубликованных филиппинским изданием Rappler, видно, что загорелась крыша здания.