На Филиппинах загорелось посольство РФ

В пятницу, 4 февраля, на Филиппинах в городе Маниле загорелось здание посольства России. Последствия пожара все еще ликвидируют, сообщает УНИАН.

В результате инцидента никто не пострадал. Российских дипломатов и членов их семей которые находились в здании, эвакуировали.

Здание значительно пострадало. Причины возгорания выясняются.

"Во взаимодействии с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания был оперативно ликвидирован, в ближайшее время работы по тушению пожара будут завершены" , — говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

На кадрах, опубликованных филиппинским изданием Rappler, видно, что загорелась крыша здания.