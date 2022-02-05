Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе гривна перешла от падения к укреплению. Национальному банку пришлось три дня из пяти проводить интервенции, выкупая излишки предложения долларов, чтобы поддержать отечественных экспортеров.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 31 января на отметке 28,55/28,68 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). В этот день главными продавцами валюты стали сами банки. Необходимость приведения валютной позиции к нормативам НБУ заставила их начать продавать излишки валюты с самого утра. Национальный банк был вынужден выйти с интервенцией и купить почти 180 млн долларов, выручая банки. На следующий день он вновь вышел с покупкой, правда, в этот день желающих купить валюту хватало и без него.

2 и 3 февраля регулятор не появлялся на рынке: спрос обеспечивали компании-нерезиденты, конвертировавшие полученные дивиденды. В пятницу 4 февраля превышение предложения над спросом было настолько ощутимым, что Нацбанку вновь пришлось спасать ситуацию. Регулятор в течение одной торговой сессии провел три интервенции подряд, опуская ценник на покупку последовательно с 28,13 до 28,12, а потом до 28,11 гривен. Всего за неделю золотовалютные запасы НБУ выросли на 333,7 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 28,12/28,13 гривен – на 56 копеек на покупке и на 59 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в течение недели двигался строго за безналичным, повторяя малейшие его колебания. При этом к концу недели наличный «американец» стоил дешевле безналичного. Утром понедельника 31 января в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 28,63-28,65 гривен, а вечером пятницы 4 февраля – по 28,07-28,08 гривен. За неделю он подешевел на 56 копеек.

Евро на FOREX на уходящей неделе вырос на 344 пункта – с 1,1138 до 1,1482 доллара. Сначала это происходило в результате технической коррекции на фоне общего ослабления американского доллара против остальных ведущих мировых валют. В четверг 3 февраля дополнительное ускорение евровалюте придали высказывания президента ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после окончания заседания правления Европейского центробанка по вопросу процентной ставки. Несмотря на то, что ставку оставили без изменений, была высказана серьезная озабоченность высокой инфляцией в Еврозоне. Инвесторы всего мира восприняли эти слова как намек на возможное скорое повышение процентной ставки ЕЦБ, и евро начали покупать еще активнее. И только публикация сильных данных по занятости в США в пятницу 4 февраля и последовавшее за этим укрепление доллара несколько затормозили рост евровалюты.

Закрыли неделю на уровне 1,1454 – на 310 пунктов выше, чем неделей ранее. Курс наличного евро на уходящей неделе менялся очень динамично под воздействием двух разнонаправленных векторов: роста евро на FOREX и укрепления гривны в Украине. Утром понедельника 31 января евро в столице продавали по 32,08-32,10 гривен; вечером того же дня он подешевел до 31,80 гривен. Утром пятницы 4 февраля евро подорожал до 32,25-32,30 гривен, а к вечеру – подешевел до 32,05-32,10 гривен, вернувшись к цене начала недели.

Снижение геополитической напряженности после высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а также повышение мировых цен на нефть до многолетних максимумов благотворно сказались на российском рубле, который к пятнице укрепился до 75,65 руб/$. Закрыли неделю на отметке 75,80 руб/$ (на 2 рубля и 28 копеек лучше, чем неделей ранее). Наличный рубль в Киеве во вторник 1 февраля ненадолго подешевел до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей; в остальные дни его стабильно продавали по 3,67-3,69 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Снижение геополитической напряженности стало главным положительным моментом уходящей недели. Стоит предположить, что следующая тоже пройдет спокойно. Иностранные инвесторы постепенно начинают успокаиваться: на уходящей неделе появились первые признаки снижения оттока капитала из Украины, хотя о прекращении тенденции говорить еще слишком рано. В то же время на следующей неделе ожидается увеличение предложения валюты от экспортеров, у которых уже заканчивается гривна, полученная в конце января в рамках выплат компенсации НДС.

Все это вместе взятое создает предпосылки для продолжения дальнейшего укрепления гривны, хотя темпы укрепления на следующей неделе будут явно меньше. Если Национальный банк не станет жестко тормозить этот процесс массированными интервенциями по покупке валюты, на следующей неделе безналичный, а вслед за ним и наличный доллар может опуститься ниже уровня 28 гривен и дойти до 27,80-27,90 гривен. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе - 27,80-28,40 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сдвигаем вверх: 1,1300-1,1610 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,70 до 32,30 гривен за один евро.

Укрепление рубля может продолжиться и на следующей неделе, однако ему вряд ли удастся пробить уровень 75 руб/$. В коридоре 75-77 руб/$ российская валюта будет торговаться всю следующую неделю. В Украине наличный рубль продолжат продавать в пределах диапазона 3,60-3,80 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,63-3,75 гривен за 10 российских рублей.