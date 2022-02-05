Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня соревнований на Олимпийских играх, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет официальный сайт Олимпиады

В первый день Олимпиады состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 6 комплектов наград в биатлоне, конькобежном спорте, лыжной акробатике, лыжной гонке, прыжках с трамплина и шорттреке.

По итогам первого дня Украина не завоевала медалей.

Норвегия вышла на первое место благодаря двум золотым наградам, которые получили лыжница Тереза ​​Хауг в скиатлоне и биатлонной команде в смешанной эстафете.

На втором месте расположилась Словения, получившая одну золотую и одну бронзовую награду в прыжках с трамплина среди женщин.

Третью позицию занимают Китай, Нидерланды и Швеция, которые в первый соревновательный день завоевали по одной золотой медали.

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