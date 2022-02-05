Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня соревнований на Олимпийских играх, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет официальный сайт Олимпиады

В первый день Олимпиады состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 6 комплектов наград в биатлоне, конькобежном спорте, лыжной акробатике, лыжной гонке, прыжках с трамплина и шорттреке.

По итогам первого дня Украина не завоевала медалей.

Норвегия вышла на первое место благодаря двум золотым наградам, которые получили лыжница Тереза ​​Хауг в скиатлоне и биатлонной команде в смешанной эстафете.

На втором месте расположилась Словения, получившая одну золотую и одну бронзовую награду в прыжках с трамплина среди женщин.

Третью позицию занимают Китай, Нидерланды и Швеция, которые в первый соревновательный день завоевали по одной золотой медали.