Шмыгаль о ЗСТ с Турцией: 95% украинских товаров будут ввозиться без пошлин
Благодаря Соглашению о свободной торговле, которое было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем на текущей неделе, 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, заявил глава украинского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.
"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое Соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.
По его словам, соглашение, прежде всего, положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.
"Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома", - подчеркнул глава правительства.