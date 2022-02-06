Шмыгаль о ЗСТ с Турцией: 95% украинских товаров будут ввозиться без пошлин

Благодаря Соглашению о свободной торговле, которое было подписано между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Махмедом Мушем на текущей неделе, 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, заявил глава украинского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое Соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно" , - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.

По его словам, соглашение, прежде всего, положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.