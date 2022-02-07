Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿﻿ ускорили падение.

Три интервенции по покупке валюты, проведенные Национальным банком в течение одной торговой сессии, лишь немного сдержали укрепление гривны. Создались все предпосылки для продолжения дальнейшего снижения курса доллара. Если в понедельник не случится какого-то форсмажора, и Национальный банк не продолжит интенсивные интервенции, то сегодня уровень 28 гривен будет проверен на прочность.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 28,07/28,15 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в прошлую пятницу подешевел на 15 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали его продавать по 28,22-28,23 гривен, к обеду ценник опустили до 28,10-28,12 гривен, а к вечеру – до 28,07-28,08 гривен. При этом наличный доллар опять стал дешевле безналичного. На выходных ценник понизили до 28,03-28,05 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,02-28,03 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар на межбанке продолжит падение, мы увидим продолжение снижения ценника на наличный доллар ниже 28 гривен.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу продолжил рост, начавшийся накануне после выступления президента Европейского центробанка Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность высокой инфляцией в Еврозоне, и к 14:00 достиг отметки 1,1482 доллара. После публикации сильных данных по занятости в США, вызвавшей рост доллара против остальных ведущих мировых валют, евро скорректировался до 1,1412 доллара, опустившись на 70 пунктов ниже дневного максимума, но затем снова пошел вверх. Утром понедельника наблюдаем коррекцию после бурного роста: к моменту написания статьи евро опустился до с 1,1466 до 1,1425 доллара. Наличный евро в прошлую пятницу подешевел на 20 копеек: утром его продавали по 32,25-32,30 гривен, к обеду ценник опустили до 32,20-32,22 гривен, а вечером – еще на 15 копеек, до 32,05-32,10 гривен. Сегодня утром евро начнут продавать по 32,00-32,07 гривен. Если на укрепление гривны наложится снижение евро на FOREX, то до вечера продажа наличного евро будет дешевле 32 гривен.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился до 75,65 руб/$ накануне встречи президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, но к вечеру ослаб до 76,30 руб/$, поскольку доллар в мире начал расти после недельного падения. Утром понедельника рубль торгуется в диапазоне 75,75-75,95 руб/$. Наличный рубль в столице в прошлую пятницу подорожал на 1 копейку, до 3,68-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в широком диапазоне 3,66-3,70 гривны за 10 рублей.