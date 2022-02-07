СБУ сообщила о разоблачении под Винницей сбыта арсенала автоматов и гранат
Служба безопасности Украины в ходе масштабной спецоперации в Винницкой области нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Среди изъятого у злоумышленников – автоматы Калашникова и боевые гранаты. Лидеры банды задержаны.
По данным следствия, в состав группировки входило несколько человек, в том числе злоумышленники, ранее осужденные за совершение тяжких преступлений. Установлено, что они снабжали огнестрельным оружием и боеприпасами других представителей криминальных кругов.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- 2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами,
- 3 гранаты Ф-1 и РГН,
- 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган,
- почти 300 патронов к стрелковому оружию,
- средства связи,
- деньги, полученные преступным путем.
Изъятое оружие направили на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 УК Украины.