СБУ сообщила о разоблачении под Винницей сбыта арсенала автоматов и гранат

СБУ сообщила о разоблачении под Винницей сбыта арсенала автоматов и гранат
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в ходе масштабной спецоперации в Винницкой области нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди изъятого у злоумышленников – автоматы Калашникова и боевые гранаты. Лидеры банды задержаны.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько человек, в том числе злоумышленники, ранее осужденные за совершение тяжких преступлений. Установлено, что они снабжали огнестрельным оружием и боеприпасами других представителей криминальных кругов.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • 2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами,
  • 3 гранаты Ф-1 и РГН,
  • 8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган,
  • почти 300 патронов к стрелковому оружию,
  • средства связи,
  • деньги, полученные преступным путем.
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фото СБУ

Изъятое оружие направили на экспертизу.

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фото СБУ

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 УК Украины.

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