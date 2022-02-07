СБУ сообщила о разоблачении под Винницей сбыта арсенала автоматов и гранат

Служба безопасности Украины в ходе масштабной спецоперации в Винницкой области нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди изъятого у злоумышленников – автоматы Калашникова и боевые гранаты. Лидеры банды задержаны.

По данным следствия, в состав группировки входило несколько человек, в том числе злоумышленники, ранее осужденные за совершение тяжких преступлений. Установлено, что они снабжали огнестрельным оружием и боеприпасами других представителей криминальных кругов.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

2 автомата АКС-74 и АКМС с четырьмя снаряженными магазинами,

3 гранаты Ф-1 и РГН,

8 пистолетов ТТ, Браунинг, ПМ и Наган,

почти 300 патронов к стрелковому оружию,

средства связи,

деньги, полученные преступным путем.

фото СБУ

Изъятое оружие направили на экспертизу.

фото СБУ

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 УК Украины.