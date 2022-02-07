Валютный рынок понедельника: ход торгов

Укрепление гривны к доллару и евро продолжилось в понедельник 7 февраля. Интерес к покупкам валюты со стороны компаний-нерезидентов снижается. НАК «Нафтогаз Украины» также приостановил закупки, а экспортеры, наоборот, увеличивают предложение валюты.

Как следствие, на рынке возник дисбаланс между спросом и предложением, в результате которого котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ опустились ниже психологического уровня 28 гривен.

Ситуацию, как и на прошлой неделе, спасает Национальный банк. Сегодня он почти с самого начала торгов находится на рынке, выкупая излишки предложения валюты. Вначале Нацбанк просто выкупал все более дешевые предложения валюты (по цене от 28,01 гривен и ниже). Затем, поняв, что это слабо помогает, установил ордер на покупку валюты по цене 27,99 гривен, но сделал это не в Bloomberg, а в менее популярной Refinitiv (бывшей Thomson Reuters). По предварительной информации, к моменту написания статьи Нацбанк уже приобрел порядка 50 млн долларов.

Продолжает снижаться и курс наличного доллара. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен, но уже к обеду он подешевел до 27,97-27,98 гривен. Операторы наличного валютного рынка сигнализируют о снижении активности покупателей и уменьшении сумм сделок.

Евро на FOREX в понедельник пытается скорректироваться к американскому доллару после бурного роста на прошлой неделе и уже опустился до отметки 1,1415 доллара. Это на 67 пунктов ниже достигнутого в прошлую пятницу максимума. Наличный евро также дешевеет вслед за наличным долларом. Утром его продавали по 32,00-32,02 гривен, а к обеду ценник опустили до 31,90-31,92 гривен. То есть если доллар за полдня подешевел на 5 копеек, то евро – на целых 10.

Российский рубль в понедельник укрепился до более чем трехнедельного максимума по отношению благодаря росту цен на нефть, но сдерживается опасениями по поводу возможного российского вторжения в Украину. К моменту написания он достиг 75,40 руб/$. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,67-3,68 гривны за 10 рублей.