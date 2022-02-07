Назарбаев официально лишен председательства в Совбезе и Ассамблее Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики", сообщает Интерфакс-Украина.

Закон касается, в частности, необходимости согласования с лидером нации Нурсултаном Назарбаевым государственных инициатив.

Мажилис (нижняя палата парламента) по инициативе сената принял поправку к закону "О первом президенте Казахстана", которой исключалась норма о том, что разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики согласовываются с Назарбаевым.

Наряду с этим закон предусматривает изменения в статью закона "О первом президенте", касающуюся его статуса и полномочий. Согласно этим изменениям Назарбаев не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Вместе с тем сохранилась норма о том, что Назарбаев может выступать перед парламентом и его палатами, участвовать в заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, входить в состав Конституционного совета Казахстана.

Токаев также подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты республики Казахстан", предусматривающий передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета безопасности президенту Казахстана.