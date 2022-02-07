Китай заявил о правах Аргентины на Фолкленды

Пекин и Буэнос-Айрес в совместном заявлении объявили Фолклендские острова частью Аргентины﻿. Заявление было сделано после встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента Аргентины Альберто Фернандеса, который находился в Китае по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и других мероприятий, сообщает Деловая столица.

Согласно заявлению, поскольку в этом году Китай и Аргентина отмечают 50-летие своих дипломатических отношений, главы двух государств договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами и об углублении их всестороннего стратегического партнерства.

В связи с празднованием 50-летия дипломатических отношений Си и Фернандес объявили о начале Года китайско-аргентинской дружбы и сотрудничества, говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Китай подтвердил свою поддержку требования Аргентины о полном осуществлении суверенитета на "Мальвинских" (Великобритания называет их Фолклендскими и считает архипелаг своим — ред.) островах и возобновлении переговоров для разрешения споров мирными средствами в соответствии с соответствующими резолюциями ООН.

Кроме того, в документе указано, что правительства Китая и Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Обе стороны договорились и далее укреплять общение и координацию в международных делах для защиты своих интересов и общих интересов развивающихся стран, говорится в сообщении.

На данное заявление уже отреагировала в Twitter министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Мы полностью отвергаем любые вопросы о суверенитете Фолклендов. Фолкленды являются частью британской семьи, и мы будем защищать их право на самоопределение" , — написала она.

Трасс также призвала официальный Пекин "уважать суверенитет" Фолклендского архипелага.

Справка. Фолклендские острова— архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Фактически Фолклендские острова являются британской заморской территорией и важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, рассматривающей их как часть провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. Аргентинцы называют архипелаг "Мальвинские острова".