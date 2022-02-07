Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник в результате продолжающегося укрепления гривны к иностранным валютам котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке опустились ниже психологического уровня 28 гривен.

Повторяются события трехнедельной давности, но со знаком «-»: точно так же, как тогда гривна падала, а Национальный банк был вынужден продавать сотни миллионов долларов для ограничения скорости этого падения, точно так же сейчас гривна восстанавливает утраченные позиции, а Национальный банк проводит одну за другой интервенцию по покупке валюты, чтобы хоть немного сгладить резкие колебания и поддержать отечественных экспортеров. Не стал исключением и понедельник: несмотря на три выхода Нацбанка с интервенциями, доллар вновь стоит дешевле 28 гривен, а торги закрываются на очередных минимумах. Кстати, сегодня скорость укрепления гривны выросла.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 19 копеек на покупке и на 16 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,05/28,13 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись немного шире, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка на сумму 0,4 млн долларов по цене 28,1175 гривен прошла в 9:24. Затем в течение получаса покупатели и продавцы решали, кому же уступать. Сдались продавцы: следующая сделка прошла по цене 28,05 гривен, и дальше цены сделок продолжили падение. В 10:35 на рынке появился Национальный банк. Используя метод «выбора лучшей цены», он начал закрывать заявки от продавцов по цене около 28,01 гривен. Купив таким образом 30 млн долларов, регулятор ушел, но через некоторое время появился опять. На этот раз, как и в прошлую пятницу, он выставил ордер на покупку по цене 27,99 гривен, но не в системе Bloomberg, а в Refinitiv. Уже после обеденного перерыва НБУ появился на рынке в третий раз, понизив при этом цену покупки до 27,97 гривен, и простоял с этим ордером до конца торгов. Такое поведение регулятора не помешало котировкам опуститься до 27,93 гривен на покупке и 27,97 гривен на продаже и закрыть торги на минимальных значениях за день.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 27,93/27,97 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 27,95 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня вырос на 35,6 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 221,6 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0105 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0105 гривен. Официальный курс доллара на 8 февраля установлен на отметке 27,9998 гривен за доллар, снижение на 14,70 копеек.

установлен на отметке 27,9998 гривен за доллар, снижение на 14,70 копеек. Официальный курс евро на 8 февраля установлен на отметке 32,0724 гривен за евро, снижение на 20,21 копеек.

Наличный доллар в столице за день подешевел на 9 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен; к обеду он подешевел до 27,97-27,98 гривен, а к 17:00 ценник опустили до 27,93-27,95 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1436 доллара. Сегодня евро корректируется после бурного роста на прошлой неделе. Наличный евро также дешевеет вслед за наличным долларом. Утром его продавали по 32,00-32,02 гривен; уже к обеду ценник опустили до 31,90-31,92 гривен, такая же цена сохранилась и к вечеру.

Российский рубль растет накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К обеду он достиг 75,40 руб/$, но к моменту написания статьи откатился до 75,75 руб/$, поскольку подорожавший рубль тут же начали продавать. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,67-3,68 гривны за 10 рублей.