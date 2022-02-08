Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник доллар на межбанковском валютном рынке﻿ опустился ниже уровня 28 гривен. Интервенции Национального банка лишь частично смягчили падение. Участники торгов уже поняли, что регулятор не собирается удерживать какой-то конкретный уровень или же до него еще очень далеко.

Сегодня предстоит понять, на каком уровне находится доверие к гривне у инвесторов, прежде всего – у иностранных покупателей украинских ценных бумаг. Министерство финансов будет проводить очередной аукцион по размещению ОВГЗ, на котором будут предложены бумаги в гривне сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет, а также двухлетние ОВГЗ в долларах. В случае, если размещение будет удачным, это может сигнализировать о восстановлении доверия к гривне и, как следствие, снижении спроса на иностранную валюту. Говорить о восстановлении притока новых инвестиций со стороны иностранных инвесторов, к сожалению, пока рано.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,90/28,00 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в понедельник подешевел на 9 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен; к обеду он подешевел до 27,97-27,98 гривен, а к 17:00 ценник опустили до 27,93-27,95 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 27,92-27,93 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар на межбанке продолжит падение, то уже к обеду ценник опустят до 27,90 гривен, а возможно, и ниже.

Евро на рынке FOREX в понедельник опустился до отметки 1,1415 доллара, корректируясь после бурного роста на прошлой неделе. Утром вторника снижение продолжается. Наличный евро также дешевеет вслед за наличным долларом. Утром понедельника его продавали по 32,00-32,02 гривен; уже к обеду ценник опустили до 31,90-31,92 гривен, такая же цена сохранилась и к вечеру. Сегодня утром евро начнут продавать по 31,90 гривен. Есть все предпосылки ожидать, что к вечеру евро подешевеет минимум до 31,80 гривен.

Российский рубль в понедельник укрепился до 75,40 руб/$ накануне встречи президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Утром вторника он торгуется в диапазоне 75,20-75,55 руб/$. Поскольку рубль и гривна укрепляются к доллару примерно с одинаковой скоростью, неудивительно, что наличный рубль продают по фиксированной цене. Вчера это было 3,67-3,68 гривны за 10 рублей. Сегодня скорее всего цена наличной российской валюты останется на том же уровне.