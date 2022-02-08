Jeep Wrangler получил новую версию High Tide

Американская компания Jeep расширила ассортимент модификаций для своей культовой модели Wrangler. Новинка, получившая обозначение High Tide, адресована любителям бездорожья, сообщает Обозреватель.

В основе лежит модификация Wrangler Sport S, которую дополнили пакетом Xtreme Recon для улучшения проходимости.

Wrangler High Tide будет предложен в пяти новых цветах, включая новый желтый High Velocity. Кроме того, первые 500 экземпляров будет выполнены в варианте Beach, посвященные ежегодной недели Jeep Beach Week в Дейтоне-Бич.

Wrangler High Tide будет предложена в пяти новых цветах, включая новый желтый High Velocity. Источник: Jeep

В стандартную новинку вошли светодиодные фары и "противотуманки", расширители колесных арок, усиленные петли багажной двери, жесткая крыша в цвет кузова с откидной панелью Sunrider и ветровое стекло Gorilla Glass. Справиться с бездорожьем помогут увеличенный на 38 мм клиренс, 35-дюймовые "зубастые" шины BF Goodrich T/A KO2, а также измененное с 3,45:1 до 4,56:1 передаточное отношение демультипликатора.

Автомобиль получит атмосферный V6 3.6 мощностью 289 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом". За Jeep Wrangler High Tide в США просят от $49240.