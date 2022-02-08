Японию накрыли рекордные снегопады

В некоторых районах Японии из-за снегопадов пришлось остановить поезда. Снега навалило по самые крыши домов, сообщает УНИАН.

Рекорды были побиты в городе Майбара, где за сутки выпало 62 сантиметра осадков, и в городе Саппоро, где выпало с 60 сантиметров снега.

Общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров. Такого не было с февраля 1939 года, когда зафиксировали 169 сантиметров снега.

Из-за снегопадов все поезда до и от станции в Саппоро были приостановлены.

Всего же, как отмечается, общее накопление снега достигло 3,54 метра в городе Цунан и 2,71 метра в одной из деревень в Нагано. Оба показателя являются максимальными для муниципалитетов за последние несколько лет.

Heavy #snow in #Japan ????????!#Sapporo had a snow depth of 133 cm yesterday, one of the highest so early in Feb.



560 cm Charmant Hiuchi

550 cm Kiroro Snow W.

530 cm Yudonosan

529 cm Takogura

510 cm Geto Kogen

505 cm Shimooritate

500 cm Seki Onsen

439 cm Sukayu#Niigata @hepomodeler pic.twitter.com/Z8E28EqNC2 — Thierry Goose (@ThierryGooseBC) February 7, 2022

Людей, живущих в заснеженных районах, предупредили о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других опасностях, связанных со снегом.