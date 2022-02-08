В МИД РФ отреагировали на заявление посла США о Курильских островах

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США поддерживают "искусственные" территориальные претензии Японии к России из-за Курильских островов, сообщает ТАСС.

Комментируя сделанные днем ранее заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними, дипломат отметила, что "Соединенные Штаты Америки за десятилетия сделали Японию из самостоятельного государства государством зависимым" .

Она назвала такие территориальные претензии "искусственным нагнетанием истерики".

"Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и ее нагнетания. Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол Соединенных Штатов выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было" , – заявила Захарова.

Захарова считает, что Вашингтону так выгодно держать эту тему на плаву, потому что "этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть" .

Она посоветовала США "больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США", имея в виду бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой.

СССР присоединил южную часть Курильских островов по результатам Второй мировой войны. Япония не признает это, и считает острова своей территорией.