В МИД РФ отреагировали на заявление посла США о Курильских островах
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США поддерживают "искусственные" территориальные претензии Японии к России из-за Курильских островов, сообщает ТАСС.
Комментируя сделанные днем ранее заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними, дипломат отметила, что
"Соединенные Штаты Америки за десятилетия сделали Японию из самостоятельного государства государством зависимым".
Она назвала такие территориальные претензии "искусственным нагнетанием истерики".
"Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и ее нагнетания. Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол Соединенных Штатов выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было", – заявила Захарова.
Захарова считает, что Вашингтону так выгодно держать эту тему на плаву, потому что
"этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть".
Она посоветовала США
"больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США", имея в виду бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой.
СССР присоединил южную часть Курильских островов по результатам Второй мировой войны. Япония не признает это, и считает острова своей территорией.