Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ вновь наблюдаются резкие колебания и изменение тренда.

С утра под давлением растущего предложения от продавцов валюты котировки безналичного доллара опустились до 27,90 гривен на покупке и 27,925 гривен на продаже. Эти цены показались привлекательными для спекулянтов: они начали покупать валюту, фиксируя прибыль от продаж на прошлой неделе, и тем самым спровоцировали рост спроса. Их действия побудили к покупкам и импортеров, надеявшихся на продолжение укрепления гривны. В результате доллар вновь вернулся к отметке 28 гривен, а несколько сделок прошли даже дороже.

Мгновенно отреагировал на происходящее на межбанке и наличный валютный рынок. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 27,92-27,93 гривен, но уже к обеду ценник подняли до 28,02-28,04 гривен. Впрочем, как прокомментировали ситуацию представители крупной сети обменных пунктов столицы, «спрос не вырос. Просто переставили цифры за межбанком» . Уже несколько дней фиксируется снижение интереса к покупкам наличной валюты, вызванное продолжающимся укреплением гривны.

Евро на FOREX во вторник пытается развить начавшуюся вчера коррекцию роста. К моменту написания статьи он опустился до 1,1396 доллара и опять поднялся на 30 пунктов, до отметки 1,1426. Наличный евро утром продавали по 31,82-31,85 гривен, а к обеденному перерыву, вслед за долларом, ценник подняли до 31,92-31,94 гривен.

Российский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. К 13:00 по киевскому времени он достиг 75,05 руб/$ и растет дальше, поэтому аналитики не исключают возобновления интервенций Центробанка России по покупке валюты. Наличный рубль в столице подорожал на 2 копейки, до 3,69-3,70 гривен за 10 рублей.

По многочисленным просьбам мы добавляем в наш дневной обзор несколько слов о ситуации на криптовалютном рынке. Биткоин сегодня подешевел﻿ до 43520,96 долларов за монету после того, как ранее утром достиг 45292 долларов за 1BTC. Краткосрочные инвесторы начали фиксацию прибыли по покупкам «криптовалюты №1», чем вызвали снижение цены биткоина. Вслед за ним дружно пошли вниз и другие криптовалюты.