Чаус рассказал, как его похищали из Молдовы

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев взял интервью у судьи Николая Чауса, которое ранее анонсировал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Страна UA.

В ходе беседы Николай Чаус рассказал, как его вывозили в прошлом году из Молдовы с мешком на голове и делали ему уколы.

"Они положили меня на пол у пассажирского сидения, и второй человек сел мне на голову и держал. Когда я пытался вылезти, он меня бил кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось минут 20-30. Потом они меня пересадили в "пирожок" синего или зеленого цвета... Они дали мне укол, еще раз связали руки и ноги, и мы поехали" , - рассказал он.

По прибытию в место, где его держали, по словам Чауса, перед ним положили бумагу с показаниями, в которых он должен был признаться. В документе было указано, что его вывозили в 2016 году в Молдову по приказу Порошенко и что он был у него в кабинете.

Кроме того, Арьев от себя добавил, что похищали Чауса из Молдовы сотрудники украинской разведки. Депутат сравнил это с "методами сталинских времен". Также Арьев анонсирует новую партию откровений Чауса, которые он опубликует позже.