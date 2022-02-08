Ющенко обратился к украинцам с призывом объединиться

Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинскому народу, призвав его объединиться в борьбе с внешними вызовами, стоящими перед Украиной. Об этом он написал у себя в Facebook﻿.

"Дорогие соотечественники, мы переживаем сегодня трудные времена, но, я уверен, великие и значимые. Как никогда раньше, сегодня необходимо наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства", – написал экс-президент.

По его словам, "государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня" .

"В истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно внешних вызовов для нации", – считает Ющенко.

Также он определил приоритеты непосредственно самой Украины. По его мнению, это безопасность, стабильность и "защита украинской демократии и свободы" .