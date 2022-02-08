Чаус внес залог, чтобы выйти из-под ареста – источник

Бывший судья Николай Чаус внес залог, чтобы выйти из-под домашнего ареста, сообщает УНИАН.

Об этом заявил источник издания в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Чаус вчера внес средства залога, размер которого составляет 718 тысяч гривен.

Вместе с тем в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда отметили, что пока официального подтверждения от бухгалтерии суда в отношении залога у них нет.

Источник издания "Страна" также сообщает о внесении залога Чаусом.